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Julgamento

Vaticano: Tribunal condena ex-diplomata por distribuir pornografia infantil

O monsenhor Carlo Capella admitiu ter visto as imagens durante o que chamou de um período de 'fragilidade' e crise interna provocada por uma transferência para a embaixada do Vaticano em Washington

Publicado em 23 de Junho de 2018 às 12:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2018 às 12:54
O tribunal do Vaticano condenou um ex-diplomata da Santa Sé a 5 anos de prisão por possuir e distribuir pornografia infantil, no primeiro de uma série de julgamentos desta espécie.
O monsenhor Carlo Capella admitiu ter visto as imagens durante o que chamou de um período de "fragilidade" e crise interna provocada por uma transferência para a embaixada do Vaticano em Washington.
O presidente do Tribunal, Giuseppe Dalla Torre, leu o veredicto neste sábado após um julgamento de dois dias, que terminou com Capella apelando para uma sentença de perdão, dizendo que o episódio foi apenas um "obstáculo" de uma vocação sacerdotal que ele amava e queria continuar. .
Dalla Torre disse que Capella continuou a acessar o material mesmo depois de ser notificado pelo Vaticano em agosto de 2017. 

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