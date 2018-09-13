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Irregularidades financeiras

Vaticano diz que Coral da Capela Sistina está sob investigação

O Coral da Capela Sistina é considerado um dos mais antigos do mundo e foi criado em 1471
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2018 às 12:45

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 12:45

Papa Francisco Crédito: Divulgação
O papa Francisco autorizou a abertura de uma investigação sobre possíveis irregularidades financeiras no famoso Coral da Capela Sistina. Em um comunicado, o Vaticano confirmou a apuração das suspeitas de fraudes e lavagem de dinheiro envolvendo os responsáveis pelo coral.
O comunicado informa que, em relação às informações publicadas em alguns veículos de imprensa, "confirmamos que o papa Francisco, há alguns meses, autorizou uma investigação sobre aspectos econômico-administrativos no referido coral, uma investigação que está em andamento".
Apesar da nota não fornecer detalhes, vários veículos de imprensa italianos publicaram recentemente sobre alguns rumores de supostas irregularidades.
De acordo com o jornal La Stampa, o diretor do coral, Massimo Palombella, e seu diretor administrativo, Michelangelo Nardella, seriam as pessoas investigadas por desvio, fraude e lavagem de dinheiro.
O Coral da Capela Sistina é considerado um dos mais antigos do mundo e foi criado em 1471.
É composto por crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, embora também tenha alguns cantores adultos.

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