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Trem Pokémon

Vagão é decorado com desenhos para promover lançamento de game

Ação em metrô de Tóquio, no Japão, vai até 30 de agosto

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 12:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2018 às 12:58
Vagão de metrô em Tóquio com pôsteres do Pokémon Crédito: Reprodução/Instagram
Para os passageiros da linha Ginza do metrô de Tóquio, a semana terminou colorida. Isso porque, em um dos vagões, foram estampados cenários do querido personagem Pikachu. O objetivo da ação, promovida pela Nintendo, é chamar atenção para o lançamento de Pokémon: Lets Go, Pikachu! e Lets Go, Eevee!, que acontecerá em novembro.
Os pôsteres estão nas paredes, teto e chão do metrô e os usuários têm a nítida sensação de estarem dentro do jogo, em uma viagem pelo mundo Pokémon. As imagens foram registradas por internautas em redes sociais. A atração vai até o dia 30 de agosto.
No Brasil, usuários estão ansiosos com o lançamento. É comum encontrar pessoas andando pelas ruas, inclusive no transporte público, jogando o game. Pokémon: Lets Go Eevee! e Lets Go, Pikachu! chegam em 16 de novembro para Switch, cada um custando US$ 59,99. A Pokébola Plus chegará no mesmo dia.
 
Veja o trailler do jogo:

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