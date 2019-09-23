Home
Uruguai abandonará tratado caso aprovem intervenção militar na Venezuela

Os chanceleres dos países-membros do Tiar se reúnem nesta segunda-feira (23), em Nova York, onde ocorrerá a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), para discutir o pacto