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Mergulho

Urso surpreende norte-americano e pula em sua piscina

Mark Hough flagrou o animal se refrescando em um dia quente na Califórnia

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 15:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 15:24
O califórniano Mark Hough flagrou um urso-pardo dentro de sua piscina e gravou um vídeo da situação Crédito: Reprodução
O norte-americano Mark Hough se preparava para dar um mergulho em sua piscina durante a tarde quente da Califórnia na sexta-feira, 30, quando ouviu um estranho barulho no seu jardim. Ele avistou um urso-pardo, comum na região norte do Estado, pulando a cerca da sua casa e voltou correndo para se esconder.
Minutos depois ele checou o jardim para ver se o urso já tinha ido embora quando flagrou o animal se refrescando na sua piscina e gravou um vídeo do momento. "Ele estava se divertindo muito brincando com a água e derrubando as coisas que estavam em volta", disse Hough para a agência Associated Press.
"Foi uma sexta-feira interessante para o urso, ele nadou, brincou e depois foi embora como se nada tivesse acontecido", brincou o norte-americano. O bicho ainda ficou rondando o local e a casa do vizinho de Hough por alguns minutos, mas voltou para a mata e desapareceu de vez.
Veja abaixo o vídeo:

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