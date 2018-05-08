Urso invade residência para comer pães e frutas

Já imaginou estar chegando em sua casa e dar de cara com um urso na cozinha? Foi exatamente isso o que aconteceu com uma família de Placer, Auburn, um condado da Califórnia. O animal estava na cozinha e lá comeu frutas e pães.
O xerife de Placer postou um vídeo do urso dentro da casa em seu Twitter na semana passada. Os ursos estão na época de sair da hibernação e agentes dizem que esse urso em particular invadiu a casa de Northstar, em North Lake Tahoe, para comer.
Os donos da casa ligaram para a emergência para pedir ajuda e os agentes conseguiram expulsar o animal. No vídeo, o urso pode ser visto andando pela cozinha.