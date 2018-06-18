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União Europeia prolonga sanções contra Rússia pela anexação da Crimeia

Restrições de importações e investimentos permanecerão em vigor até junho do ano que vem; península foi anexada ao território russo em 2014

Publicado em 18 de Junho de 2018 às 11:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2018 às 11:40
União Europeia Crédito: Reprodução
A União Europeia estendeu por mais um ano as sanções contra à Rússia pela anexação da Crimeia, em 2014. Em declaração publicada nesta segunda-feira, o bloco diz que se mantém "firmemente comprometido com a soberania e integralidade territorial da Ucrânia".
Com a medida, as sanções permanecem em vigor até 23 de junho de 2019 e proíbem a importação de produtos da Crimeia, cortam investimentos imobiliários europeus na região e impedem que navios atraquem nos portos da península. Além disso, as restrições também atingem bens e tecnologias que podem ser usadas para transportes, telecomunicações e pelo setor energético.
Anexada pela Rússia em 2014, a Crimeia se tornou ponto de disputa entre o governo de Vladimir Putin e a Ucrânia, apoiada pela União Europeia. Enquanto o Kremlin afirma que a anexação foi realizada dentro da legalidade, os países do Ocidente afirmam que se tratou de uma invasão. No comunicado desta segunda, o bloco europeu afirma que o caso se trata de uma "violação das leis internacionais".

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