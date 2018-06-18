União Europeia prolonga sanções contra Rússia pela anexação da Crimeia

União Europeia Crédito: Reprodução

A União Europeia estendeu por mais um ano as sanções contra à Rússia pela anexação da Crimeia, em 2014. Em declaração publicada nesta segunda-feira, o bloco diz que se mantém "firmemente comprometido com a soberania e integralidade territorial da Ucrânia".

Com a medida, as sanções permanecem em vigor até 23 de junho de 2019 e proíbem a importação de produtos da Crimeia, cortam investimentos imobiliários europeus na região e impedem que navios atraquem nos portos da península. Além disso, as restrições também atingem bens e tecnologias que podem ser usadas para transportes, telecomunicações e pelo setor energético.