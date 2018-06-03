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POLÍTICA

União Europeia: Merkel faz aceno a novo governo da Itália

Chanceler alemã pretende abordar o novo governo populista da Itália com uma mente aberta

Publicado em 03 de Junho de 2018 às 12:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2018 às 12:10
Angela Merkel Crédito: wikipedia
A chanceler alemã, Angela Merkel, afirmou que pretende abordar o novo governo populista da Itália com uma mente aberta e tentará trabalhar com ele, "em vez de especular sobre suas intenções".
Um parceiro fundamental na nova coalizão italiana, a Liga, de direita, tem criticado fortemente a União Europeia. O líder da Liga, Matteo Salvini, novo ministro do Interior da Itália, disse que os italianos "não são escravos" das potências da UE, Alemanha e França.
Questionada sobre os comentários, Merkel disse ao jornal alemão Frankfurter Allgemeine, em uma ampla entrevista no domingo, que "é melhor se concentrar em falar sobre os problemas" com a Itália, a quarta maior economia da Europa.
Ela diz que a Alemanha tem interesse em salvaguardar a capacidade da Europa de agir e fazer ouvir a sua voz, num momento em que a ordem global está mudando, incluindo o papel dos Estados Unidos. Fonte: Associated Press.

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