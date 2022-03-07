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Cessar-fogo parcial

Ucrânia: Macron chama de cinismo proposta de corredores humanitários de Putin

Presidente da França classificou como "cinismo moral e político" a proposta do mandatário russo para retirar ucranianos pela Rússia ou pela Belarus, país aliado de Moscou
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 mar 2022 às 16:51

Publicado em 07 de Março de 2022 às 16:51

Emmanuel Macron, presidente da França
Emmanuel Macron, presidente da França Crédito: Reprodução/Twitter
O presidente da França, Emmanuel Macron, chamou de "cinismo moral e político" a proposta da Rússia de criar corredores humanitários para retirar ucranianos pela Rússia ou pela Belarus, país aliado de Moscou. A proposta foi apresentada pelo mandatário russo, Vladimir Putin.
Macron telefonou a Putin no domingo (6) pedindo um cessar-fogo e recebeu como resposta nesta segunda (7) a proposta dos corredores humanitários.

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"Isso não é sério. É de um cinismo moral e político que me parece insuportável", disse o presidente em entrevista ao canal de TV LCI.
Para Macron, o gesto russo é um "discurso hipócrita que consiste em dizer 'vamos proteger as pessoas e levá-las a Rússia'", disse. "Pessoas estão morrendo, estão exaustas. E não conseguimos obter um cessar-fogo", afirmou.

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Mais cedo, a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Irina Vereshchuk, afirmou que o presidente francês estava sendo manipulado.
"Espero que o presidente francês, Emmanuel Macron, entenda que seu nome e desejo sincero de ajudar na realidade estão sendo usados e manipulados pela Federação Russa", disse ela. Para a Ucrânia, a proposta como foi apresentada é "imoral".

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