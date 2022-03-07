Ucrânia: Macron chama de cinismo proposta de corredores humanitários de Putin

Emmanuel Macron, presidente da França Crédito: Reprodução/Twitter

Macron telefonou a Putin no domingo (6) pedindo um cessar-fogo e recebeu como resposta nesta segunda (7) a proposta dos corredores humanitários.

"Isso não é sério. É de um cinismo moral e político que me parece insuportável", disse o presidente em entrevista ao canal de TV LCI.

Para Macron, o gesto russo é um "discurso hipócrita que consiste em dizer 'vamos proteger as pessoas e levá-las a Rússia'", disse. "Pessoas estão morrendo, estão exaustas. E não conseguimos obter um cessar-fogo", afirmou.

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Mais cedo, a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Irina Vereshchuk, afirmou que o presidente francês estava sendo manipulado.