Ucrânia diz que Rússia não cumpre cessar-fogo e evacuações são interrompidas

Ucranianos se alojam no abrigo antibombas improvisado em um centro esportivo, em Mariupol, na Ucrânia, no final da noite de domingo, 2 Crédito: EVGENIY MALOLETKA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O gabinete do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que as evacuações de civis foram interrompidas em Mariupol, onde autoridades de defesa russas haviam anunciado um cessar-fogo mais cedo.

Kyrylo Tymoshenko, vice-chefe do gabinete de Zelensky, afirmou que o esforço para a evacuação foi interrompido porque a cidade de Mariupol permaneceu sob ataque neste sábado.

"O lado russo não está mantendo o cessar-fogo e continuou atirando contra a própria Mariupol e seus arredores", disse Tymoshenko. "As conversas com a Federação Russa estão em andamento para estabelecer um cessar-fogo e garantir um corredor humanitário seguro."