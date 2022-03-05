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Apesar do acordo

Ucrânia diz que Rússia não cumpre cessar-fogo e evacuações são interrompidas

Kyrylo Tymoshenko, vice-chefe de gabinete ucraniano, afirmou que o esforço para a evacuação foi interrompido porque a cidade de Mariupol permaneceu sob ataque neste sábado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 mar 2022 às 11:29

Publicado em 05 de Março de 2022 às 11:29

As comitivas da Rússia e da Ucrânia se encontraram em Belarus para uma primeira negociação entre as duas partes, disse Mykhailo Podolyak, um assessor do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Ucranianos se alojam no abrigo antibombas improvisado em um centro esportivo, em Mariupol, na Ucrânia, no final da noite de domingo, 2 Crédito: EVGENIY MALOLETKA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O gabinete do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que as evacuações de civis foram interrompidas em Mariupol, onde autoridades de defesa russas haviam anunciado um cessar-fogo mais cedo.
Kyrylo Tymoshenko, vice-chefe do gabinete de Zelensky, afirmou que o esforço para a evacuação foi interrompido porque a cidade de Mariupol permaneceu sob ataque neste sábado.
"O lado russo não está mantendo o cessar-fogo e continuou atirando contra a própria Mariupol e seus arredores", disse Tymoshenko. "As conversas com a Federação Russa estão em andamento para estabelecer um cessar-fogo e garantir um corredor humanitário seguro."
O Ministério da Defesa da Rússia afirmou anteriormente, em comunicado, que concordou com as rotas de evacuação em Mariupol, um porto estratégico no sudeste, e para a cidade de Volnovakha, no leste. No entanto, uma autoridade de Mariupol informou que, apesar do acordo, os bombardeios continuaram.

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