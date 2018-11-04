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FISCALIZAÇÃO

Twitter apaga 10 mil perfis falsos na véspera das eleições nos EUA

Perfis foram removidos entre o final de setembro e o início de outubro

Publicado em 04 de Novembro de 2018 às 00:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2018 às 00:43
Celular logando no Twitter Crédito: Pixabay
A rede social Twitter apagou mais de 10 mil perfis automatizados que postavam mensagens desencorajando os eleitores a irem às urnas nas eleições legislativas dos Estados Unidos que serão realizadas na próxima terça-feira (6). As postagens eram falsamente atribuídas a membros do Partido Democrata. As informações são do site alemão Deutsche Welle.
O Twitter afirma ter removido uma série de perfis entre o final de setembro e o início de outubro por "se envolverem em tentativas de compartilhar desinformação de maneira automatizada". "Para essas eleições, estabelecemos linhas abertas de comunicação e acessos diretos e simples para as autoridades eleitorais nos estados, o Departamento de Segurança Interna e organizações de campanha de ambos os partidos majoritários", afirmou a empresa em comunicado divulgado nesta sexta (2).
Na próxima terça-feira (6), os americanos vão eleger parlamentares para todas as 435 cadeiras da Câmara dos Representantes, 35 novos senadores de um total de 100, 36 governadores e dezenas de legislaturas estaduais. O pleito poderá transformar o cenário político do país, com um possível avanço da oposição democrata no Congresso.
* Com informações da Deutsche Welle

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