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Adversária da Rússia

Turquia vai barrar navios militares entre Mediterrâneo e Mar Negro

Adversária da Rússia no plano internacional, a Turquia se aproximou da Ucrânia nos últimos anos, fornecendo equipamentos militares, como drones

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 18:59

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 fev 2022 às 18:59
A Turquia alertou que irá impedir a passagem de navios militares pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos, que ligam o Mar Negro ao Mediterrâneo. A informação foi repassada tanto para os países que têm saída para o Mar Negro, quanto para os demais, segundo a agência de notícias Reuters.
Adversária da Rússia no plano internacional, a Turquia se aproximou da Ucrânia nos últimos anos, fornecendo equipamentos militares, como drones. O ministro das Relações Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, comunicou a decisão nesta segunda-feira (28), de acordo com a agência de notícias estatal turca Anadolu. "Nós estamos seguindo o que a [convenção de] Montreaux determina e faremos isso a partir de agora. Não houve nenhum pedido de passagem pelos estreitos até hoje", disse ele.
Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia
Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia Crédito: Instagram | @rterdogan
Firmada em 1936, a Convenção de Montreaux, a que Cavusoglu se referiu, regulamentou a passagem internacional pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos. O acordo reconheceu o controle turco sobre a passagem e permite que o país restrinja o tráfego naval pela região durante períodos de guerra.
Segundo a Reuters, ao menos quatro navios russos estavam aguardando a decisão turca para cruzar o Mar Mediterrâneo.

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