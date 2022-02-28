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Tensão na Europa

Miss Ucrânia decide lutar na guerra contra Rússia

"Eu não quero fazer propaganda. Só mostrar que as mulheres ucranianas são fortes, confiantes e poderosas", disse Anastasii

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 17:33

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 fev 2022 às 17:33
Enquanto os conflitos entre Rússia e Ucrânia se intensificam, o número de cidadãos de ucranianos dispostos a defender seu país só aumenta. A Miss Ucrânia de 2015, Anastasiia Lenna, decidiu se afastar do seu trabalho como relações públicas e embarcar no conflito armado para impedir o avanço das tropas russas no país.
"Não sou militar. Sou só uma mulher, humana. Nasci e moro em Kiev. A Ucrânia é meu país. Nós ucranianos não temos culpa de nada. Estamos na nossa terra! Vamos vencer!" A mensagem foi publicada no Instagram de Anastasiia em 22 de fevereiro.
Miss Ucrânia decide lutar na guerra contra Rússia
Miss Ucrânia decide lutar na guerra contra Rússia Crédito: Instagram | @anastasiia.lenna
A Miss explicou que é praticante de airsoft, esporte de ação que simula situações de combate com armas, há alguns anos e está disposta a defender seu país da ameaça da Rússia.
"Eu não quero fazer propaganda. Só mostrar que as mulheres ucranianas são fortes, confiantes e poderosas", disse Anastasiia, que ainda pediu aos seguidores que espalhassem mensagens contra as agressões da Rússia. "Todos que cruzarem as fronteiras da Ucrânia com a intenção de invadir nosso país serão mortos", avisou.

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