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Tensão na Europa

Rússia promete retaliar sanções do Ocidente, mas não detalha que reação tomará

Porta voz do Kremlin afirma que o país tem todo potencial necessário para compensar os danos

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 09:26

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 fev 2022 às 09:26
O governo russo vai retaliar as sanções ocidentais contra a indústria de aviação do país devido à invasão da Ucrânia, disse nesta segunda-feira (28) o porta-voz do Kremlin Dmitri Peskov.
"O princípio orientador será a reciprocidade, e nossos próprios interesses estarão à frente disso", disse Peskov, em uma teleconferência, sem especificar quais serão as retaliações. "As sanções são duras, são um problema [...], mas a Rússia tem todo o potencial necessário para compensar os danos."
A União Europeia anunciou neste domingo (27) o veto no espaço aéreo do bloco a aeronaves russas, incluindo jatos particulares. A medida sem precedentes tem o objetivo de pressionar o presidente russo, Vladimir Putin, a encerrar a invasão da Ucrânia.

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