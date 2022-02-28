Presidente da Ucrânia pede entrada imediata do país na União Europeia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, publicou vídeo nesta segunda-feira, 28, no qual fala sobre a ação militar russa no país e pede a "entrada imediata" da Ucrânia na União Europeia. Segundo ele, isso pode ocorrer sob um "novo procedimento especial". Ele considerou que a demanda "é justa" e que seu país "merece" ingressar no bloco.
Zelensky lamentou as mortes de ucranianos, mas disse que a Rússia também sofre baixas no confronto.
Ele disse que já há 4.500 baixas do lado russo e pediu que os soldados do país abandonem suas armas e deixem a Ucrânia, recomendando que eles não acreditem nos líderes militares russos.