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Tensão na Europa

Presidente da Ucrânia pede entrada imediata do país na União Europeia

Volodymyr Zelensky considera que a demanda é justa e que seu país merece ingressar no bloco

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 10:31

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 fev 2022 às 10:31
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, publicou vídeo nesta segunda-feira, 28, no qual fala sobre a ação militar russa no país e pede a "entrada imediata" da Ucrânia na União Europeia. Segundo ele, isso pode ocorrer sob um "novo procedimento especial". Ele considerou que a demanda "é justa" e que seu país "merece" ingressar no bloco.
Zelensky lamentou as mortes de ucranianos, mas disse que a Rússia também sofre baixas no confronto.
Ele disse que já há 4.500 baixas do lado russo e pediu que os soldados do país abandonem suas armas e deixem a Ucrânia, recomendando que eles não acreditem nos líderes militares russos.

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