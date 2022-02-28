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Ucrânia

Mais de 500 mil ucranianos já deixaram o país para fugir da guerra, diz ONU

Secretário-geral da ONU afirma que operações militares na Ucrânia estão violando direitos humanos

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 10:58

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 fev 2022 às 10:58
O alto comissário das Nações Unidas para refugiados, Filippo Grandi, afirmou nesta segunda-feira (28) que mais de 500 mil ucranianos já deixaram o país desde o início dos ataques russos. Mais cedo, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que a escalada nas operações militares na Ucrânia está levando a violações de direitos humanos.
Segundo a alta comissária da ONU para Direitos Humanos, Michelle Bachelet, a maioria das vítimas civis morreu devido a ataques com "armas explosivas de grande impacto, incluindo bombardeio de artilharia pesada e sistemas de multilançamento de foguetes e ataques aéreos".
As Nações Unidas confirmam a morte de pelo menos 102 civis, incluindo sete crianças.

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