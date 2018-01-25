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Telefonema

Turquia rebate versão americana de conversa entre Trump e Erdogan

Fontes oficiais de Ancara dizem que comunicado divulgado pela Casa Branca 'não reflete fielmente o conteúdo da conversa por telefone' 
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 14:05

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 14:05

Erdogan Crédito:
Ancara rebateu nesta quinta-feira, 25, a informação divulgada por Washington sobre uma conversa por telefone entre os presidentes americano, Donald Trump, e turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmando que "não reflete fielmente" o conteúdo de sua conversa sobre a ofensiva turca na Síria.
Depois desse telefonema na quarta à noite, a Casa Branca afirmou que Trump pediu a Erdogan para "reduzir e limitar suas ações militares" mobilizadas no enclave sírio de Afrin com o objetivo de expulsar as Unidades de Proteção do Povo (YPG). A milícia é considerada "terrorista" pelo governo turco, mas é uma aliada de Washington na luta contra o grupo Estado Islâmico (EI) na Síria.
Fontes oficiais turcas refutaram essa versão, assegurando que "não reflete fielmente o conteúdo da conversa por telefone" entre os dois dirigentes.
O presidente Trump "não expressou preocupação sobre uma escalada da violência" em Afrin, mas se referiu à "necessidade de limitar a duração da operação turca", disseram fontes.
A presidência turca também desmente que Trump tenha manifestado "preocupação a respeito da retórica falsa e destrutiva procedente da Turquia", como afirmava o comunicado de Washington.
Além disso, completam as mesmas fontes, Trump simplesmente transmitiu que as críticas turcas sobre os Estados Unidos "suscitam preocupação em Washington".
As relações entre Turquia e Estados Unidos, países aliados na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), degradaram-se consideravelmente nos últimos anos, devido a vários pontos de discórdia, incluindo o apoio americano às milícias curdas sírias.

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