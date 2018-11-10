Turquia admite existência de áudio da morte de jornalista

O jornalista saudita Jamal Khashoggi, que foi assassinado Crédito: HASAN JAMALI/ASSOCIATED PRESS/AE

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reconheceu publicamente neste sábado (9) a existência de gravação do assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi, no Consulado da Arábia Saudita em Istambul, em 2 de outubro. As gravações foram ouvidas por oficiais da Arábia Saudita, dos Estados Unidos (EUA), da Alemanha, da França e da Inglaterra.

O líder turco disse aos repórteres que a Arábia Saudita teve de "agir de forma justa" e divulgar os responsáveis pela morte de Khashoggi. "Eles (autoridades sauditas) também ouviram as conversas e eles sabem. Não há necessidade de distorcer isso. Eles sabem com certeza que entre os 15 está o assassino ou são os assassinos", disse Erdogan.

A Turquia está buscando a extradição de 18 suspeitos que foram detidos na Arábia Saudita para que possam ser julgados na Turquia. Eles incluem 15 membros de um suposto "esquadrão de ataque" saudita que a Turquia diz ter sido enviado a Istambul para matar o colunista do The Washington Post que criticava o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Alguns dos envolvidos no assassinato seriam membros da comitiva do príncipe herdeiro.