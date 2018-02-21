Turistas vandalizam cadáver de baleia e internautas ficam revoltados

Turistas sobem em baleia azul morta no Estreito de Magalhães Crédito: Twitter | @rodrigo_sm

Pela primeira vez nos último 50 anos, uma baleia azul foi avistada em Punta Delgada, no Estreito de Magalhães, entre o Chile e a Argentina. Infelizmente, o grande mamífero acabou morrendo e o cadáver foi parar na areia de uma praia. Especialistas acreditam que a baleia tenha morrido de inanição.

A presença da carcaça atraiu a atenção de muitas pessoas. Uma dupla em especial virou notícia mais do que a baleia morta, de 21 metros de comprimento. As duas turistas subiram no animal morto para fotos e, com uma pedra pontiaguda, vandalizaram o seu corpo. Escreveram mensagens, entre elas "ANA TE AMO".

"Tão estúpidas, a cada dia ficamos piores. Como será que essas pessoas reagiriam se tivessem os seus corpos rabiscados? Elas não respeitam nada!", escreveu Xieman Hernández.

"Fiquei chocada com a situação de descontrole. Senti muita raiva, muita impotência", desabafou Gabriela Garrido, investigadora do Museu de História Natural Río Seco, acrescentando ter visto pessoas dando chutes no cadáver.

"É difícil entender como uma pessoa seja capaz de realizar uma ato como esse. Isso não aconteceria com um cachorro, que é animal mais carismático", lamentou ela.