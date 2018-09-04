Tufão mais violento a atingir o Japão em 25 anos deixa ao menos 6 mortos

O tufão Jebi é o 20º da temporada na Ásia e afetou o Japão com tempestades e rajadas de ventos que alcançaram 220 km/h em alguns pontos Crédito: Koji Sasahara

O tufão mais potente a atingir o Japão nos últimos 25 anos deixou ao menos 6 mortos e mais de 160 feridos nesta terça-feira, 4, com ventos muito violentos e chuvas torrenciais na região oeste do país.

De acordo com o balanço divulgado pelo canal público NHK, uma pessoa morreu na região de Shiga e cinco faleceram em Osaka. O tufão Jebi é o 20º da temporada na Ásia e afetou o Japão com tempestades e rajadas de ventos que alcançaram 220 km/h em alguns pontos.

As autoridades pediram a vários moradores que abandonassem suas casas em áreas inundadas ou que poderiam ser atingidas pelo fenômeno e recomendaram a quase 1,2 milhão de habitantes que procurassem abrigos - 16 mil pessoas receberam ordem para deixar suas casas, mas a medida não é obrigatória.

Apesar do número reduzido de vítimas até o momento, o tufão provocou danos materiais consideráveis.

Um petroleiro ficou retido sob uma ponte que leva ao aeroporto internacional de Kansai, perto de Osaka, no oeste do país. Este aeroporto, construído sobre o mar, foi inundado e foi fechado depois que o subsolo e as pistas foram dominadas pela água. A NHK informou que vários passageiros ficaram presos no terminal.

Imagens de televisão mostraram andaimes destruídos pelo vento, árvores no chão, vitrines de lojas quebradas, postes tombados, ruas inundadas, caminhões virados e o mar agitado em todas as direções.

O sistema de transporte foi muito afetado e várias companhias aéreas cancelaram quase 800 voos por precaução.

Além disso, várias linhas de trens suspenderam as viagens, incluindo os trens de alta velocidade Shinkansen, que fazem o trajeto entre Tóquio e Osaka e que transportam centenas de milhares de passageiros todos os dias. Em Kyoto, uma parte do teto da estação ferroviária desabou na passagem do tufão.

As grandes lojas de departamento da região de Osaka decidiram fechar suas portas.

Várias empresas do país, incluindo Toyota, Honda e Panasonic, suspenderam a produção, enquanto outras pediram aos funcionários que ficassem em casa. As escolas também suspenderam as aulas nesta terça-feira.

Mais de 1,4 milhão de residências e edifícios ficaram sem energia elétrica, de acordo com a imprensa.

O primeiro-ministro Shinzo Abe convocou uma reunião de emergência para monitorar a situação de crise.