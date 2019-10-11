Japão

Tufão Hagibis poderá atingir região metropolitana de Tóquio

A Agência de Meteorologia do Japão classificou o Hagibis como muito forte, na categoria do segundo mais potente

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 09:00 - Atualizado há 6 anos

Japão Crédito: Pixabay

O Hagibis, um dos tufões considerados mais poderosos neste ano, está avançando para atingir amplas áreas da parte leste do Japão, incluindo Tóquio, entre sábado (11) e domingo.

A Agência de Meteorologia do Japão classificou o Hagibis como muito forte, na categoria do segundo mais potente. Ele é também de grande tamanho e deverá trazer ventos violentos e chuva contínua em extensas áreas.

A agência diz que o Hagibis está se movendo rumo ao norte sobre o Pacífico, na parte oeste das Ilhas Ogasawara, em direção a Honshu, a ilha principal do arquipélago japonês. Os ventos poderão atingir mais de 108 quilômetros por hora nas regiões de Kansai, Shikoku e Tokai, assim como nas Ilhas Ogasawara e Izu. O tufão deverá se tornar mais forte ao longo da costa leste do Japão.

Chuva torrencial é previstas no Pacífico, nas regiões leste e oeste do Japão, de hoje a sábado, podendo provocar inundações e deslizamentos de terra. As autoridades estão alertando os moradores das regiões que se encontram no caminho do tufão para que se preparem antecipadamente para o fim de semana.

SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO

O governo japonês está ampliando os serviços de informação em língua estrangeira sobre o tufão Hagibis e os problemas que poderá causar no setor de transporte. Consultas por telefone em inglês, chinês e coreano estarão disponíveis na Organização Nacional de Turismo do Japão. O número de contato é 050-3816-2787. Informações sobre áreas de evacuação serão mostradas em aplicativos para celulares e redes sociais.

Funcionários adicionais, com conhecimento de língua estrangeira, foram deslocados para os principais aeroportos.

TREM-BALA

A Companhia Ferroviária JR Central do Japão está cancelando os serviços do trem-bala Shinkansen, da linha Tokaido, no trecho entre Tóquio e Nagoya, a partir deste sábado de manhã, por causa do tufão. A empresa diz que a maior parte das operações entre Nagoya e Shin-Osaka será suspensa.

