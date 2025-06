Mundo

Trump teria rejeitado plano de Israel de matar líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, segundo TV

Trump teria dito ao primeiro-ministro de Israel que assassinar Khamenei "não é uma boa ideia", segundo uma autoridade americana.

Em sua última postagem em sua rede social, a Truth Social, sobre a escalada da situação no Oriente Médio, Trump disse que "o Irã e Israel deveriam fazer um acordo", acrescentando que faria com que os dois cessassem as hostilidades "assim como fiz com a Índia e o Paquistão" — referindo-se ao recente confronto entre os países.>