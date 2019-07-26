Trump: Talvez China prefira esperar eleição para ver se assina acordo

Publicado em 26 de julho de 2019 às 21:42
- Atualizado há 6 anos
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que a China pode lançar mão de uma estratégia de esperar para ver qual será o resultado da eleição presidencial americana antes de decidir se fecha ou não um acordo comercial bilateral. Em declaração a repórteres na Casa Branca, Trump argumentou que Pequim pode avaliar como vantajoso esperar o próximo governo, já que no caso de uma administração do Partido Democrata as condições poderiam ser melhores para a nação asiática. "Eu não me importo se a China não fechar acordo, pois ganhamos bilhões [de dólares] em tarifas deles", comentou.
Trump disse que, caso seja reeleito, os EUA conseguirão fechar uma série de acordos comerciais vantajosos. Ele ainda comentou que a China mantém a moeda fraca e injeta muito dinheiro em sua economia. O dólar, por outro lado, está forte, mas isso não tem impedido o resultado positivo da economia americana, na opinião dele.
O presidente americano ainda afirmou que pode definir uma tarifa sobre produtos da França, dando vinhos como um exemplo. A medida seria uma retaliação ao fato de que o país europeu adotou tarifas no setor tecnológico que afetam grandes empresas americanas do setor.
Trump disse que falou por telefone com o presidente da França, Emmanuel Macron. "Eles podem levar vantagem sobre os EUA, mas não comigo na presidência", afirmou a repórteres.
