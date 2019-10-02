Estados Unidos

Trump sugere atirar nas pernas de imigrantes

Para o presidente dos Estados Unidos, o plano resolveria o problema na fronteira com o México

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 11:45 - Atualizado há 6 anos

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos Crédito: Reprodução | Instagram | Arquivo

O New York Times revelou nesta terça-feira, dia 1º, detalhes de uma reunião entre Donald Trump e seus assessores na Casa Branca, em março, na qual o presidente sugere uma forma inusitada de conter o fluxo de imigrantes: atirar nas pernas de quem tenta entra ilegalmente nos EUA. Segundo o relato de várias fontes que participaram da reunião, Trump tinha certeza de que o plano resolveria o problema na fronteira com o México.

Participaram da reunião o secretário de Estado, Mike Pompeo, a então secretária de Segurança Interna, Kirstjen Nielsen, e o chefe de gabinete da Casa Branca, Mick Mulvaney, além do genro Jared Kushner e do assessor para temas de imigração Stephen Miller.

Outra proposta arquitetada pelo presidente era construir um fosso de água na fronteira e colocar crocodilos e cobras para afugentar os imigrantes. Segundo assessores relataram ao New York Times, um orçamento chegou a ser feito para ver quanto o projeto custaria. Eles disseram ainda que Trump queria uma cerca eletrificada com setas no alto que fossem capazes de furar as mãos de quem tentasse escalar a barreira.

Bastante irritado, Trump teria reclamado de seu gabinete. "Vocês estão me fazendo parecer um idiota. Eu disputei a eleição com essa promessa", dizia o presidente. "O problema com as leis que existem hoje é que a gente pode ter 100 mil soldados mobilizados na fronteira e eles não podem fazer absolutamente nada."

A reunião na Casa Branca terminou com os assessores de Trump convencendo o presidente americano a dar mais uma semana de prazo antes de determinar o fechamento da fronteira - mais tarde, quando o número de imigrantes diminuiu, a ideia de fechar os postos de fronteira também foi abandonada.

FLUXO RECORDE

Nos últimos meses, o número de imigrantes da América Central que chegam aos Estados Unidos cresceu. Maio foi o mês de maior fluxo desde 2006, com a prisão de mais de 132 mil pessoas que cruzaram a fronteira sem autorização do governo americano. Segundo dados oficiais, há mais de 436 mil pedidos de asilo em análise no país. (Com agências internacionais).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta