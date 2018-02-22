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Após relatos

Trump sugere armar professores contra ameaça de atiradores em massa

Em encontro na Casa Branca, alunos pediram restrições à venda de armamentos, mas presidente evitou prometer mudanças na legislação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2018 às 10:31

Publicado em 22 de Fevereiro de 2018 às 10:31

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr
Estudantes e parentes de vítimas do ataque que deixou 17 mortos na escola Marjory Stoneman Douglas, em Parkland, na Flórida, reuniram-se nesta quarta-feira, 21, na Casa Branca com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pediram leis mais rígidas para controlar a venda de armas de fogo. Em resposta, Trump sugeriu armar e treinar professores e funcionários de escolas.
Estamos aqui porque minha filha não tem mais voz  ela foi assassinada na semana passada, alvejada nove vezes, disse Andrew Pollack, pai de Meadow Pollack, de 18 anos, uma das 17 pessoas mortas na Marjory Stoneman Douglas. Quantas escolas, quantos filhos têm de ser baleados? Isso tem de parar aqui.
Por quase uma hora e meia, Trump escutou relatos e opiniões, como a de Andrew Pollack, de parentes e vítimas da escola de Parkland e também de vítimas do ataque de Columbine, que deixou 13 mortos em 1999, e o de Sandy Hook, onde 26 crianças e adultos foram assassinados em 2012.
Eu estava no segundo andar do prédio, mandando mensagens para meu irmão de 14 anos, que estava bem acima de mim, afirmou Samuel Zeif , de 18 anos, de Parkland. Perdi meu treinador, perdi meu melhor amigo. Ninguém deveria se sentir assim. É preciso acabar com essa loucura e restringir a venda de armas.
Apesar de se mostrar emocionado em alguns momentos, ao fim da reunião, Trump evitou falar sobre o endurecimento de leis para venda de armas nos EUA. Vamos aprender com vocês tudo o que podemos aprender. Vocês passaram por uma dor extraordinária e não queremos que outros passem pelo mesmo processo, disse.
Em seguida, Trump defendeu a ideia de armar professores e funcionários para revidar a possíveis ataques. Não pode existir uma área livre de armas, porque, para um louco, isso é um convite para o ataque. Se você tiver 20% dos seus professores portando armas, ou ex-fuzileiros ou profissionais treinados, trazidos de volta à ativa para trabalhar nessas escolas, o cenário seria muito diferente.
Trump sugeriu que ensinar os educadores a andar armados nas escolas poderia conter um atirador logo no começo de um ataque, evitando muitas mortes. Os professores teriam uma arma escondida, teriam treinamento especial e estariam lá. E não haveria mais uma zona livre de armas.
Há muitas coisas que vamos fazer: vamos fortalecer a checagem de antecedentes, trabalhar com firmeza a questão da saúde mental, mas temos de fortalecer a segurança nas escolas, disse Trump.
Manifestações
Nos últimos dias, o movimento de estudantes que pedem restrições à venda de armas ganhou força política, com apoio do campo liberal e críticos entre os conservadores. Na quarta-feira, 21, centenas de alunos protestaram pedindo leis mais duras para a venda de armamentos na Flórida, Arizona, Minnesota, Colorado e Illinois. Em Washington, centenas marcharam, gritando palavras de ordem em favor do controle no comércio de armas.

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