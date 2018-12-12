Trump: sem muro na fronteira com o México o governo pode paralisar

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos Crédito: Gage Skidmore | Flickr

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta terça-feira (11) paralisar o próprio governo por falta de fundos se o orçamento que o Congresso deve aprovar neste mês não incluir uma quantia que considere suficiente para construir o muro na fronteira com o México.

Trump se pronunciou durante discussão no Salão Oval com os líderes democratas na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e no Senado, Chuck Schumer.

"Se não conseguir o que quero, fecharei o governo. Estou orgulhoso de fechar o governo devido à segurança fronteiriça. A honra desta vez será minha. Da última vez foi sua, desta vez será minha, eu fecharei", afirmou Trump a Schumer.

O Congresso deve aprovar novos fundos para o governo federal antes de 21 de dezembro, e Trump exigiu que nesse orçamento sejam incluídos US$ 5 bilhões para a construção do muro na fronteira com o México.