Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Trump sanciona lei que encerra paralisação do governo americano
Após três dias

Trump sanciona lei que encerra paralisação do governo americano

Medida vale apenas até 8 de fevereiro; congressistas devem debater programa de imigração para aprovar orçamento final
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2018 às 10:21

Publicado em 23 de Janeiro de 2018 às 10:21

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta segunda-feira à noite a prorrogação orçamentária que dá fundos ao governo, permitindo, desta forma, sua reabertura após um paralisação parcial que durou quase três dias.
Os democratas concordaram em aprovar hoje no Congresso, fundos apenas até o dia 8 de fevereiro, em troca do compromisso dos republicanos de abrir o debate para manter o programa que beneficia quase 700 mil jovens imigrantes que chegaram aos EUA ainda crianças, conhecidos como "sonhadores".
O presidente republicano fez um novo ataque aos democratas enquanto comemorava.
Eu estou contente que os democratas no Congresso caíram na realidade, disse Trump em nota. Nós vamos fazer um acordo de longo prazo sobre imigração caso seja e apenas se for bom para o país.
Milhares de funcionários públicos haviam começado a paralisar operações devido à falta de financiamento nesta segunda-feira, o primeiro dia útil desde a paralisação, mas serviços essenciais como segurança e operações de defesa tinham continuado.
A paralisação prejudicou a imagem de Trump feita por ele mesmo de um negociador que consertaria a cultura quebrada em Washington.
E forçou Trump a cancelar uma viagem no fim de semana à sua residência de Mar-a-Lago, na Flórida, além de criar incerteza sobre sua viagem agendada para esta semana ao Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares
Imagem de destaque
Vitória estabelece novas regras para uso de bikes elétricas; veja o que muda
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados