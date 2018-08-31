Trump quer que Harvard explique na Justiça discriminação racial

Donald Trump Crédito: Patrick Semansky

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, resolveu apoiar um grupo de estudantes que acusa a Universidade de Harvard, uma das mais prestigiadas do mundo, de discriminar candidatos asiáticos. O governo dos Estados Unidos pediu que um tribunal federal denuncie judicialmente o caso por discriminação racial.

Em comunicado do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o governo acusou a Universidade de Harvard de executar práticas discriminatórias. Os estudantes asiáticos afirmam que a instituição prefere brancos, negros e hispânicos em detrimento de asiáticos com melhores resultados acadêmicos.

Internamente, Trump vive em meio a um impasse pois ele anunciou que vai suspender os programas de ação afirmativa por meio dos quais as universidades adotam medidas para equilibrar o número de alunos das chamadas minorias étnicas no país.

Para o Departamento de Justiça dos EUA, Harvard não conseguiu demonstrar que não pratica preconceito racial. No texto, o Departamento de Justiça afirma que alunos e pais que levaram este processo apresentaram provas convincentes de que o uso da raça por Harvard discrimina ilegalmente os americanos asiáticos.

Ao apresentar a declaração de interesse, o procurador-geral Jeff Sessions afirmou que nenhum americano deve ser impedido de entrar na escola por causa de sua raça. Ele ressaltou que a universidade admite que usa critérios de raça para ingresso na instituição, mas não forneceu detalhes para explicar como esses critérios são definidos.