Trump proíbe Harvard de matricular estrangeiros: 'Que isso sirva de aviso'

Em um comunicado, Harvard classificou a decisão do governo Trump como 'ilegal' Crédito: Reuters

O governo de Donald Trump anunciou medidas nesta quinta-feira (22/05) para impedir que Harvard matricule estudantes estrangeiros, agravando a disputa com a universidade mais antiga dos Estados Unidos.

A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, escreveu na rede social X que o governo revogou a "certificação do Programa de Estudantes e Visitantes de Intercâmbio devido a falhas [de Harvard] em cumprir a lei".

"Que isso sirva de aviso a todas as universidades e instituições acadêmicas do país", acrescentou.

Em um comunicado, Harvard classificou a decisão do governo como "ilegal".

Quase 7.000 estudantes estrangeiros estavam matriculados na universidade no último ano letivo, segundo dados da própria instituição — representando 27,2% do seu corpo discente.