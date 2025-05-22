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Trump proíbe Harvard de matricular estrangeiros: 'Que isso sirva de aviso'

A secretária de Segurança Interna escreveu em rede social que Casa Branca revogou certificação da universidade para intercâmbios 'devido a falhas em cumprir a lei'.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

22 mai 2025 às 16:39

Publicado em 22 de Maio de 2025 às 16:39

Imagem BBC Brasil
Em um comunicado, Harvard classificou a decisão do governo Trump como 'ilegal' Crédito: Reuters
O governo de Donald Trump anunciou medidas nesta quinta-feira (22/05) para impedir que Harvard matricule estudantes estrangeiros, agravando a disputa com a universidade mais antiga dos Estados Unidos.
A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, escreveu na rede social X que o governo revogou a "certificação do Programa de Estudantes e Visitantes de Intercâmbio devido a falhas [de Harvard] em cumprir a lei".
"Que isso sirva de aviso a todas as universidades e instituições acadêmicas do país", acrescentou.
Em um comunicado, Harvard classificou a decisão do governo como "ilegal".
Quase 7.000 estudantes estrangeiros estavam matriculados na universidade no último ano letivo, segundo dados da própria instituição — representando 27,2% do seu corpo discente.
*Mais informações em breve

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