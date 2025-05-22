Trump proíbe Harvard de matricular estrangeiros: 'Que isso sirva de aviso'

O governo de Donald Trump anunciou medidas nesta quinta-feira (22/05) para impedir que Harvard matricule estudantes estrangeiros, agravando a disputa com a universidade mais antiga dos Estados Unidos.
A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, escreveu na rede social X que o governo revogou a "certificação do Programa de Estudantes e Visitantes de Intercâmbio devido a falhas [de Harvard] em cumprir a lei".
"Que isso sirva de aviso a todas as universidades e instituições acadêmicas do país", acrescentou.
Em um comunicado, Harvard classificou a decisão do governo como "ilegal".
Quase 7.000 estudantes estrangeiros estavam matriculados na universidade no último ano letivo, segundo dados da própria instituição — representando 27,2% do seu corpo discente.
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