Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Trump nega informações em livro de jornalista sobre caso Watergate
Discussão

Trump nega informações em livro de jornalista sobre caso Watergate

Presidente disse que não chamou o procurador-geral, Jeff Sessions, de mentalmente retardado e sulista idiota
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2018 às 10:56

Publicado em 05 de Setembro de 2018 às 10:56

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr
O presidente dos EUA, Donald Trump, negou que tenha chamado o procurador-geral, Jeff Sessions, de mentalmente retardado e um sulista idiota. O republicano reagiu desta forma no Twitter a uma das várias alegações polêmicas feitas pelo jornalista investigativo Bob Woodward em seu novo livro, intitulado Fear: Trump in the White House (Medo: Trump na Casa Branca, em tradução livre).
O mandatário disse que nunca usou esses termos sobre ninguém, incluindo Jeff, acrescentando que ser um sulista é uma grande coisa. Ele alega que Woodward escreveu isso para provocar divisão no país.
> Trump quer que Harvard explique na justiça discriminação racial 
Trump já havia acusado Sessions anteriormente por não conseguir assumir o controle do Departamento de Justiça. O presidente também reclamou diversas vezes sobre a decisão de dele de se retirar da investigação federal sobre um possível conluio entre a campanha do magnata e a Rússia sob o argumento de que havia trabalhado na campanha do então candidato republicano.
O presidente americano condenou as citações e as histórias citadas pelo jornalista no livro e qualificou as afirmações como fraudes. O livro de Woodward já foi refutado e desacreditado pelo general (secretário de Defesa) James Mattis e o general (secretário-geral da Casa Branca) John Kelly, escreveu Trump no Twitter.
A obra inclui descrições de que atuais e ex-assessores chamaram Trump de idiota e mentiroso. Além disso, o jornalista descreve o perfil de um chefe de Estado inculto, raivoso e paranoico, que seus secretários e colaboradores se esforçam em controlar para evitar suas saídas de tom.
> Banco Central da Venezuela anuncia novo compulsório para bancos
O jornal The Washington Post, que obteve uma cópia da obra escrita por quem, junto a Carl Bernstein, revelou o escândalo Watergate - que desencadeou a saída do presidente republicano Richard Nixon -, publicou alguns trechos que complicaram ainda mais a imagem do 45.° presidente dos EUA.
Após uma reunião entre Trump e a sua equipe de Segurança Nacional sobre a presença militar na Península da Coreia, Mattis disse, exasperado, ao seu grupo mais próximo que o presidente se comportou como um aluno de quinto ou sexto ano.
Além disso, segundo Woodward, depois do ataque químico de abril de 2017 atribuído ao regime do presidente sírio Bashar Assad, Trump supostamente ligou para o general Mattis e lhe disse que queria assassinar o chefe de Estado.
Vamos matá-lo. Vamos. Vamos matar um monte deles, disse Trump ao diretor do Pentágono. Depois de desligar, Mattis teria recorrido a um assessor e dito a ele: Não faremos nada a respeito, seremos muito mais comedidos. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
SUS Capixaba: cuidado, acesso e dignidade
Imagem de destaque
Holdings: impactos no IBS/CBS na tributação das operações não onerosas
Imagem de destaque
Conseguiremos superar o mal-estar dos brasileiros?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados