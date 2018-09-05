Trump nega informações em livro de jornalista sobre caso Watergate

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr

O presidente dos EUA, Donald Trump, negou que tenha chamado o procurador-geral, Jeff Sessions, de mentalmente retardado e um sulista idiota. O republicano reagiu desta forma no Twitter a uma das várias alegações polêmicas feitas pelo jornalista investigativo Bob Woodward em seu novo livro, intitulado Fear: Trump in the White House (Medo: Trump na Casa Branca, em tradução livre).

O mandatário disse que nunca usou esses termos sobre ninguém, incluindo Jeff, acrescentando que ser um sulista é uma grande coisa. Ele alega que Woodward escreveu isso para provocar divisão no país.

Trump já havia acusado Sessions anteriormente por não conseguir assumir o controle do Departamento de Justiça. O presidente também reclamou diversas vezes sobre a decisão de dele de se retirar da investigação federal sobre um possível conluio entre a campanha do magnata e a Rússia sob o argumento de que havia trabalhado na campanha do então candidato republicano.

O presidente americano condenou as citações e as histórias citadas pelo jornalista no livro e qualificou as afirmações como fraudes. O livro de Woodward já foi refutado e desacreditado pelo general (secretário de Defesa) James Mattis e o general (secretário-geral da Casa Branca) John Kelly, escreveu Trump no Twitter.

A obra inclui descrições de que atuais e ex-assessores chamaram Trump de idiota e mentiroso. Além disso, o jornalista descreve o perfil de um chefe de Estado inculto, raivoso e paranoico, que seus secretários e colaboradores se esforçam em controlar para evitar suas saídas de tom.

O jornal The Washington Post, que obteve uma cópia da obra escrita por quem, junto a Carl Bernstein, revelou o escândalo Watergate - que desencadeou a saída do presidente republicano Richard Nixon -, publicou alguns trechos que complicaram ainda mais a imagem do 45.° presidente dos EUA.

Após uma reunião entre Trump e a sua equipe de Segurança Nacional sobre a presença militar na Península da Coreia, Mattis disse, exasperado, ao seu grupo mais próximo que o presidente se comportou como um aluno de quinto ou sexto ano.

Além disso, segundo Woodward, depois do ataque químico de abril de 2017 atribuído ao regime do presidente sírio Bashar Assad, Trump supostamente ligou para o general Mattis e lhe disse que queria assassinar o chefe de Estado.