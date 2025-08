Mundo

Trump: 'Lula pode falar comigo quando quiser'

Em resposta a jornalista da TV Globo, presidente americano disse amar o povo brasileiro e que 'as pessoas que estão comandando o Brasil fizeram a coisa errada'.

"Ele pode falar comigo quando quiser", disse Trump à jornalista Raquel Krähenbühl, da TV Globo, que perguntou ao americano se ele está aberto a negociar com o Brasil e a ter uma conversa com Lula. >

No mesmo dia, o governo americano submeteu o ministro Alexandre de Moraes à Lei Global Magnitsky, que pune estrangeiros com o bloqueio de bens e contas no país, além da proibição de entrada em território americano .>

Tanto as tarifas quanto as sanções são baseadas no argumento de que o Judiciário brasileiro estaria fazendo uma "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, réu por tentativa de golpe de Estado em ação no STF, da qual Alexandre de Moraes é o relator.>