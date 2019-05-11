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Presidente dos EUA

Trump: eleitores "não se importaram" com ocultação de imposto de renda

Para o líder republicano, os "democratas radicais de esquerda" querem retomar o assunto de seus impostos. "Tornem-o parte das eleições de 2020!", acrescentou

Publicado em 

11 mai 2019 às 19:51

Publicado em 11 de Maio de 2019 às 19:51

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos Crédito: Reprodução | Instagram | Arquivo
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado, 11, em seu Twitter, que os americanos "não se importaram" se ele apresentou ou não suas declarações de imposto de renda durante as eleições de 2016, ato que era uma tradição de candidatos em pleitos presidenciais anteriores.
Para o líder republicano, os "democratas radicais de esquerda" querem retomar o assunto de seus impostos. "Tornem-o parte das eleições de 2020!", acrescentou.
A declaração vem um dia depois de o deputado americano Richard Neal (democrata, Massachusetts) ter solicitado as declarações de imposto de renda de Donald Trump dos últimos seis anos. O presidente americano se recusa a divulgar os documentos, insistindo que eles estão sob auditoria e, por isso, não tem permissão para se tornarem públicos.

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