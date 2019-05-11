Trump: eleitores "não se importaram" com ocultação de imposto de renda

Para o líder republicano, os "democratas radicais de esquerda" querem retomar o assunto de seus impostos. "Tornem-o parte das eleições de 2020!", acrescentou.

A declaração vem um dia depois de o deputado americano Richard Neal (democrata, Massachusetts) ter solicitado as declarações de imposto de renda de Donald Trump dos últimos seis anos. O presidente americano se recusa a divulgar os documentos, insistindo que eles estão sob auditoria e, por isso, não tem permissão para se tornarem públicos.