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Telefonemas decisivos

Trump e rei da Arábia Saudita discutem preços do petróleo por telefone

Trump, enfrentando pressão política em casa, vem pedindo à Opep e aos aliados norte-americanos, como a Arábia Saudita, que aumentem sua produção para reduzir os preços globais do petróleo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2018 às 13:47

Publicado em 30 de Setembro de 2018 às 13:47

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Reprodução/Twitter @realdonaldtrump
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discutiu os preços globais do petróleo com o rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, em uma ligação telefônica em meio ao pedido do líder norte-americano para que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reduza os preços da energia.
A agência estatal de notícias saudita reportou a ligação no sábado à noite, dizendo que "os esforços para manter a oferta para garantir a estabilidade do mercado de petróleo e o crescimento da economia global" foram discutidos pelos dois líderes. Autoridades norte-americanas confirmaram a ligação, mas não deram detalhes.
O petróleo Brent agora está sendo negociado acima de US$ 80 por barril. Analistas dizem que os preços provavelmente subirão com a retomada das sanções norte-americanas contra o Irã em novembro. Fonte: Associated Press.

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