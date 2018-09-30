Trump e rei da Arábia Saudita discutem preços do petróleo por telefone

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Reprodução/Twitter @realdonaldtrump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discutiu os preços globais do petróleo com o rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, em uma ligação telefônica em meio ao pedido do líder norte-americano para que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reduza os preços da energia.

A agência estatal de notícias saudita reportou a ligação no sábado à noite, dizendo que "os esforços para manter a oferta para garantir a estabilidade do mercado de petróleo e o crescimento da economia global" foram discutidos pelos dois líderes. Autoridades norte-americanas confirmaram a ligação, mas não deram detalhes.