Trump diz que Reino Unido e May fizeram uma 'bagunça' com o Brexit

O americano também criticou o embaixador do Reino Unido em Washington, Kim Darroch, dizendo que não lidará mais com ele

Agência Estado

Publicado em 8 de julho de 2019 às 21:48

 - Atualizado há 6 anos

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos Crédito: Reprodução | Instagram | Arquivo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, criou uma "bagunça" no Brexit, mas celebrou como "boa notícia" que haverá em breve um novo chefe de governo britânico.

O americano também criticou o embaixador do Reino Unido em Washington, Kim Darroch, dizendo que não lidará mais com ele. "Venho sendo muito crítico sobre a forma como o Reino Unido e a primeira-ministra Theresa May lidaram com o Brexit", escreveu em sua conta no Twitter. "Falei a ela como deveria ter sido feito, mas ela decidiu ir por outro caminho."

Trump encerrou a última de duas publicações sequenciais com mais uma provocação: "Enquanto eu desfrutei inteiramente a magnífica visita de Estado mês passado, foi com a Rainha que fiquei mais impressionado!"

> Trump culpa teleprompter por erro em discurso do Dia da Independência

