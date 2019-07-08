Trump diz que Reino Unido e May fizeram uma 'bagunça' com o Brexit

Publicado em 8 de julho de 2019 às 21:48
- Atualizado há 6 anos
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, criou uma "bagunça" no Brexit, mas celebrou como "boa notícia" que haverá em breve um novo chefe de governo britânico.
O americano também criticou o embaixador do Reino Unido em Washington, Kim Darroch, dizendo que não lidará mais com ele. "Venho sendo muito crítico sobre a forma como o Reino Unido e a primeira-ministra Theresa May lidaram com o Brexit", escreveu em sua conta no Twitter. "Falei a ela como deveria ter sido feito, mas ela decidiu ir por outro caminho."
Trump encerrou a última de duas publicações sequenciais com mais uma provocação: "Enquanto eu desfrutei inteiramente a magnífica visita de Estado mês passado, foi com a Rainha que fiquei mais impressionado!"
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o