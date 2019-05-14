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Acordo

Trump diz que fará acordo com a China

Ainda segundo o presidente americano, o acordo será mais rápido do que as pessoas pensam

Publicado em 

14 mai 2019 às 12:54

Publicado em 14 de Maio de 2019 às 12:54

Trump insiste em manter discurso à nação no Congresso, mas líder democrata rejeita Crédito: Gage Skidmore | Flickr
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em seu Twitter que fará um acordo com a China no momento certo e "muito mais rápido do que as pessoas pensam".
"Temos de ser autorizados a compensar o tremendo terreno que perdemos para a China desde a ridícula formação unilateral da OMC", afirmou ainda Trump, em referência à Organização Mundial de Comércio (OMC), onde a nação asiática de algumas vantagens por ser um país em desenvolvimento.
Segundo o líder americano, os produtores americanos serão os grandes beneficiados com o que está acontecendo neste momento. "Os fazendeiros foram esquecidos por muitos anos. A hora deles é agora!", disse, prevendo mais exportações agrícolas americanas no futuro, inclusive para a China.

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