Trump diz estar 'surpreso' com condenação de Bolsonaro

Presidente americano já havia chamado o processo contra o aliado brasileiro de 'caça às bruxas'

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 18:33

Imagem BBC Brasil
Crédito: Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse estar "surpreso" com a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pela maioria do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira (11/9) por golpe de Estado.

Trump já havia chamado o caso contra Bolsonaro de "caça às bruxas" e criticado duramente o Brasil com aumentos de tarifas, sanções contra o juiz presidente e a revogação de vistos para a maioria dos membros do Supremo Tribunal Federal.

