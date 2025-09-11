Mundo

Trump diz estar 'surpreso' com condenação de Bolsonaro

Presidente americano já havia chamado o processo contra o aliado brasileiro de 'caça às bruxas'

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 18:33

null Crédito: Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse estar "surpreso" com a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pela maioria do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira (11/9) por golpe de Estado.

Trump já havia chamado o caso contra Bolsonaro de "caça às bruxas" e criticado duramente o Brasil com aumentos de tarifas, sanções contra o juiz presidente e a revogação de vistos para a maioria dos membros do Supremo Tribunal Federal.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta