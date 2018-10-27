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Leis

Trump defende pena de morte para evitar massacres com armas de fogo

Além disso, o presidente considerou que, apesar das medidas de segurança com as quais contava a sinagoga da Congregação da Árvore da Vida, a presença de um guarda de segurança armado evitaria que pessoas, 'além' do agressor, fossem vitimadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2018 às 18:17

Publicado em 27 de Outubro de 2018 às 18:17

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: @realdonaldtrump | Twitter
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu neste sábado (27) a pena de morte para evitar massacres com armas de fogo como o ocorrido neste sábado, em uma sinagoga na Pensilvânia. Trump afirmou que a presença de um guarda armado no templo teria servido para evitar a tragédia.
"Deveríamos trabalhar para fortalecer as leis relacionadas com a pena de morte", disse o presidente. "Tantos incidentes, em igrejas...[os agressores] deveriam pagar com a pena capital", acrescentou Trump. em conversa com um grupo de jornalistas antes de partir para Indiana, onde deve participar de um evento agrícola.
Além disso, o presidente considerou que, apesar das medidas de segurança com as quais contava a sinagoga da Congregação da Árvore da Vida, a presença de um guarda de segurança armado evitaria que pessoas, "além" do agressor, fossem vitimadas.

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