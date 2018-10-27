Trump defende pena de morte para evitar massacres com armas de fogo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: @realdonaldtrump | Twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu neste sábado (27) a pena de morte para evitar massacres com armas de fogo como o ocorrido neste sábado, em uma sinagoga na Pensilvânia. Trump afirmou que a presença de um guarda armado no templo teria servido para evitar a tragédia.

"Deveríamos trabalhar para fortalecer as leis relacionadas com a pena de morte", disse o presidente. "Tantos incidentes, em igrejas...[os agressores] deveriam pagar com a pena capital", acrescentou Trump. em conversa com um grupo de jornalistas antes de partir para Indiana, onde deve participar de um evento agrícola.