Trump culpa teleprompter por erro em discurso do Dia da Independência

Durante o evento "Salute to America" (saudação à América), que ocorreu sob chuva em Washington, Trump fez uma referência a aeroportos que não existiam durante a Revolução Americana

Publicado em 5 de julho de 2019 às 18:35 - Atualizado há 6 anos

Nesta sexta (5), Donald Trump culpou o tempo chuvoso e o mau funcionamento do teleprompter por terem prejudicado parte de seu discurso no Dia da Independência dos Estados Unidos.

Durante o evento "Salute to America" (saudação à América), que ocorreu sob chuva em Washington, Trump fez uma referência a aeroportos que não existiam durante a Revolução Americana.

"Tivemos muita chuva", disse Trump a repórteres. "Eu fiquei na chuva. O teleprompter saiu do ar. O teleprompter continuou saindo do ar e, no final, desligou por completo", disse.

Em seu discurso de 4 de Julho, o presidente lembrou a criação do Exército pelo Congresso Continental em 1775. "O Exército Continental sofreu um inverno amargo em Valley Forge, encontrou a glória pelas águas do Delaware e conquistou a vitória de Cornwallis de Yorktown", disse. "Nosso exército tripulou o ar, assumiu os aeroportos, fez tudo o que tinha a fazer."

Não houve viagens aéreas durante a Guerra Revolucionária. Os irmãos Wilbur e Orville Wright inventaram e voaram o primeiro avião em 1903.

Trump disse que o teleprompter teve um mau funcionamento durante seu discurso previamente preparado, o que fez com que errasse. Ainda assim, o republicano insistiu que "conhecia muito bem o discurso".

"Eu conhecia o discurso muito bem, então eu consegui fazê-lo sem um teleprompter, mas o teleprompter saiu do ar e foi realmente difícil de se olhar, porque havia chuva em todo o lado, mas apesar da chuva foi uma noite fantástica."

