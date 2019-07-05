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Estados Unidos

Trump culpa teleprompter por erro em discurso do Dia da Independência

Durante o evento "Salute to America" (saudação à América), que ocorreu sob chuva em Washington, Trump fez uma referência a aeroportos que não existiam durante a Revolução Americana

Publicado em 

05 jul 2019 às 18:35

Publicado em 05 de Julho de 2019 às 18:35

Trump culpa teleprompter por erro em discurso do Dia da Independência Crédito: Reprodução/Twitter @realdonaldtrump
Nesta sexta (5), Donald Trump culpou o tempo chuvoso e o mau funcionamento do teleprompter por terem prejudicado parte de seu discurso no Dia da Independência dos Estados Unidos.
Durante o evento "Salute to America" (saudação à América), que ocorreu sob chuva em Washington, Trump fez uma referência a aeroportos que não existiam durante a Revolução Americana.
"Tivemos muita chuva", disse Trump a repórteres. "Eu fiquei na chuva. O teleprompter saiu do ar. O teleprompter continuou saindo do ar e, no final, desligou por completo", disse.
Em seu discurso de 4 de Julho, o presidente lembrou a criação do Exército pelo Congresso Continental em 1775. "O Exército Continental sofreu um inverno amargo em Valley Forge, encontrou a glória pelas águas do Delaware e conquistou a vitória de Cornwallis de Yorktown", disse. "Nosso exército tripulou o ar, assumiu os aeroportos, fez tudo o que tinha a fazer."
Não houve viagens aéreas durante a Guerra Revolucionária. Os irmãos Wilbur e Orville Wright inventaram e voaram o primeiro avião em 1903.
Trump disse que o teleprompter teve um mau funcionamento durante seu discurso previamente preparado, o que fez com que errasse. Ainda assim, o republicano insistiu que "conhecia muito bem o discurso".
"Eu conhecia o discurso muito bem, então eu consegui fazê-lo sem um teleprompter, mas o teleprompter saiu do ar e foi realmente difícil de se olhar, porque havia chuva em todo o lado, mas apesar da chuva foi uma noite fantástica."

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