Trump critica multa ao Google e diz que 'bloco se aproveita dos EUA'

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua conta no Twitter na manhã desta quinta-feira para criticar a multa imposta ontem pela União Europeia ao Google. Segundo o líder americano, o bloco "se aproveita dos EUA", o que ele pretende reverter em breve.

"Eu disse a vocês! A União Europeia acaba de impor uma multa de US$ 5 bilhões a uma de nossas grandes companhias, o Google. Eles realmente se aproveitam dos EUA, mas não por muito tempo!", afirmou Trump na mensagem.