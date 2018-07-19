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Revolta no Twitter

Trump critica multa ao Google e diz que 'bloco se aproveita dos EUA'

Presidente usou o Twitter para esbravejar contra bloco econômico e fez ameaças de que 'isso não vai durar muito tempo'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 14:14

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 14:14

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua conta no Twitter na manhã desta quinta-feira para criticar a multa imposta ontem pela União Europeia ao Google. Segundo o líder americano, o bloco "se aproveita dos EUA", o que ele pretende reverter em breve.
"Eu disse a vocês! A União Europeia acaba de impor uma multa de US$ 5 bilhões a uma de nossas grandes companhias, o Google. Eles realmente se aproveitam dos EUA, mas não por muito tempo!", afirmou Trump na mensagem.
Ontem, a UE multou a Alphabet, controladora do Google, em 4,34 bilhões de euros (R$ 19,4 bilhões), com o argumento de que a empresa abusava do domínio de seu sistema operacional Android para promover seus próprios aplicativos e seu serviço de buscas. A empresa afirma ser inocente no caso e disse que pretende apelar da decisão.

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