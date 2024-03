Trump comemora vitória na Superterça e critica Biden e imigrantes em discurso

À medida que a segurança na fronteira ganha espaço entre os eleitores, Trump tem reiterado essa mensagem - assim como fez na campanha de 2016

Trump também citou no seu discurso números não oficiais e não confirmados da suposta imigração ilegal no país, reforçando sua mensagem anti-imigrantes. "O número hoje poderia ser de 15 milhões de pessoas. E elas vêm de lugares difíceis e perigosos", disse ele.

As políticas em relação à imigração pela fronteira com o México têm sido um dos assuntos mais controversos no governo. Biden, que tem ficado à defensiva sobre essa questão, tentou apontar que os republicanos sabotaram os esforços para aprovar uma reforma migratória bipartidária no Congresso — depois que Trump disse a eles para não dar ao presidente uma vitória política.