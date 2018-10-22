Trump cogita excluir existência de pessoas transgênero da lei federal

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: @realdonaldtrump | Twitter

Donald Trump está considerando definir gênero como uma condição biológica e imutável determinada pela genitália no momento do nascimento. A decisão seria a medida mais drástica dentro de um esforço governamental para reverter o reconhecimento e a proteção de pessoas transgênero sob a lei federal de direitos civis. O governo deestá considerando definir gênero como uma condição biológica e imutável determinada pela genitália no momento do nascimento. A decisão seria a medida mais drástica dentro de um esforço governamental para reverter o reconhecimento e a proteção de pessoas transgênero sob a lei federal de direitos civis.

Barack Obama, ampliou o conceito legal de gênero nos programas federais, incluindo os setores de educação e saúde, reconhecendo o termo como uma escolha do indivíduo e não determinada pelo sexo atribuído no nascimento. Uma série de medidas definidas pela gestão anterior, de, ampliou o conceito legal de gênero nos programas federais, incluindo os setores de educação e saúde, reconhecendo o termo como uma escolha do indivíduo e não determinada pelo sexo atribuído no nascimento.

A política desencadeou conflitos com relação a banheiros, dormitórios, programas para pessoas do mesmo sexo e outras áreas nas quais o gênero já foi visto como um conceito simples. Conservadores, especialmente cristãos evangélicos, criticaram a situação.

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos está coordenando um esforço para estabelecer uma definição legal de sexo sob o Título 9, uma lei federal de direitos civis que barra a discriminação de gênero em programas de educação que recebem assistência financeira do governo, segundo um documento obtido pelo jornal The New York Times.

O órgão argumenta que as agências do governo precisam adotar uma definição de gênero explícita e uniforme conforme determinada em uma base biológica clara, fundamentada na ciência, objetiva e administrativa.

A definição proposta pela agência definiria sexo como masculino ou feminino, imutável e determinado pela genitália com a qual a pessoa nasce, de acordo com o documento. Qualquer disputa sobre o sexo de alguém teria de ser esclarecida com testes genéticos.

Sexo significa o status de uma pessoa como masculino ou feminino com base em traços biológicos imutáveis identificados no nascimento ou antes dele.. Departamento de Saúde e Serviços Humanos

A medida acabaria com o reconhecimento de cerca de 1,4 milhão de americanos que optaram por se definir - por meio de cirurgia ou qualquer outro recurso - como de um gênero diferente do nascimento.

A decisão assume uma posição que o que a comunidade médica entende sobre seus pacientes, e o que as pessoas entendem sobre si mesmas, é irrelevante pois o governo discorda, disse Catherine E. Lhamon, que coordenou a Secretaria de Direitos Civis do Departamento de Educação na gestão Obama.