Home
>
Mundo
>
Trump cancela plano de receber G7 no seu resort de golfe na Flórida

Trump cancela plano de receber G7 no seu resort de golfe na Flórida

"Acho que ele sabe que pessoas acham que ficava bem mal", disse o seu chefe de gabinete em exercício, Mick Mulvaney

Associated Press

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 08:03

 - Atualizado há 6 anos

Juíza bloqueia plano do governo Trump de deter crianças imigrantes Crédito: Isac Nóbrega/PR

Respondendo a fortes críticas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reverteu abruptamente o seu plano de receber a reunião de líderes do G7 do ano que vem no seu resort de golfe na Flórida.

Recomendado para você

Já adulto, Paul soube, por meio de um teste de DNA, que não havia chances dele ser filho de quem sempre achou que fosse

'Passei a vida toda achando que eu era um bebê sequestrado — até que um dia descobri a verdade'

Governo deixará de arrecadar o equivalente a 4 vezes o orçamento do Bolsa Família em 2026 em renúncias fiscais que beneficiam poucos, diz estudo.

Quanto o governo deixa de arrecadar com benefícios concedidos aos mais ricos?

Filho do ex-presidente, que está nos Estados Unidos desde fevereiro, perde cargo por causa de faltas; inquérito aberto a pedido da PGR sobre atuação dele nos EUA segue em andamento

Câmara decide cassar mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem: o que pesa contra eles?

"Acho que ele sabe que pessoas acham que ficava bem mal", disse o seu chefe de gabinete em exercício, Mick Mulvaney, neste domingo.

Trump anunciou ontem à noite um raro recuo após enfrentar acusações de que ele estava usando a presidência para enriquecimento pessoal ao receber a cúpula internacional no resort privado que pertence a sua família.

Leia mais

Ajuda do G7 à Amazônia é bem-vinda, diz ministro do Meio Ambiente

G7 quer ajudar Brasil e outros países atingidos por incêndios na Amazônia

Ex-assessora de Trump depõe à comissão de inquérito sobre impeachment

"Com base em hostilidade amalucada e irracional tanto da mídia quanto dos democratas, não vamos mais considerar o Trump National Doral, em Miami, como o local para sediar o G7 em 2020", anunciou Trump em sua conta no Twitter. Ele disse que o seu governo "vai começar a busca por um outro local, incluindo a possibilidade de Camp David, imediatamente".

O recuo marcante eleva ainda mais dúvidas sobre a posição do principal assessor do presidente republicano, Mick Mulvaney, que realizou uma entrevista coletiva na quinta-feira anunciando a escolha de Doral para a cúpula. Ele insistiu que a sua equipe havia concluído que o resort era "de longe a melhor instalação física". Mulvaney disse que a Casa Branca chegou a essa conclusão depois de visitar 10 locais em todo o país.

Já hoje, Mulvaney alegou que Trump estava "honestamente surpreso com o nível de rejeição" após o anúncio de Doral. "No fim do dia, ele ainda considera estar no negócio de hospitalidade", disse Mulvaney ao programa Fox News Sunday.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais