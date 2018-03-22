Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Trump assina projeto que impõe tarifa de até US$ 60 bi contra a China
Economia

Trump assina projeto que impõe tarifa de até US$ 60 bi contra a China

Documento também impõe restrições às transferências de tecnologia e aquisições para Pequim, com a intenção de pressionar a China e restringir o que os EUA consideram práticas injustas de comércio e investimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 17:23

Publicado em 22 de Março de 2018 às 17:23

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos Crédito: Gage Skidmore | Flickr
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na tarde desta quinta-feira (22) um projeto que prevê a imposição de tarifas de até US$ 60 bilhões sobre a China, além de impor restrições às transferências de tecnologia e aquisições para Pequim, com a intenção de pressionar a China e restringir o que os EUA consideram práticas injustas de comércio e investimento.
O governo Trump reclama que os chineses usam intimidação e subterfúgios para adquirir a tecnologia americana, colocam as empresas dos EUA na China em desvantagem por meios de acordos de licenciamento injustos e desviam empregos dos EUA. Trump vê o confronto como o caminho para obter resultados, sentindo que os governos passados não foram duros o suficiente, disseram funcionários da Casa Branca.
A China alega que melhorou sua proteção à propriedade intelectual e que está se movendo rapidamente para liberalizar ainda mais a economia. No entanto, Pequim está montando um pacote de medidas de retaliação contra as tarifas aplicadas por Washington.
O valor de até US$ 60 bilhões equivale a cerca de 10% das importações americanas da China. Autoridades dos EUA disseram que o valor é aproximadamente igual aos cálculos de ganhos anuais perdidos pelas empresas americanas em solo chinês como resultado de joint ventures forçadas e transferências de tecnologia.
A indústria americana teria 15 dias para comentar quais produtos deveriam ser selecionados para receber tarifas, disseram funcionários da Casa Branca. O representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, selecionou 1.300 categorias de produtos que podem ser cobertos pelas novas tarifas. Muitos deles são para produtos de alta tecnologia e devem somar cerca de US$ 50 bilhões em mercadorias.
Sobre as restrições de investimento, o Departamento do Tesouro teria 60 dias para elaborar um plano específico. Os EUA já tornaram difícil para as empresas americanas investirem em solo americano, bloqueando a compra de várias companhias de semicondutores. O Comitê de Investimentos Estrangeiros dos EUA, analisa os planos propostos com preocupações de segurança nacional.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 16/04/2026
Câmera corporal na farda
Casal morto por PM em Cariacica: câmeras corporais na farda continuam fazendo falta
Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados