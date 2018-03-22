Trump assina projeto que impõe tarifa de até US$ 60 bi contra a China

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos Crédito: Gage Skidmore | Flickr

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na tarde desta quinta-feira (22) um projeto que prevê a imposição de tarifas de até US$ 60 bilhões sobre a China, além de impor restrições às transferências de tecnologia e aquisições para Pequim, com a intenção de pressionar a China e restringir o que os EUA consideram práticas injustas de comércio e investimento.

O governo Trump reclama que os chineses usam intimidação e subterfúgios para adquirir a tecnologia americana, colocam as empresas dos EUA na China em desvantagem por meios de acordos de licenciamento injustos e desviam empregos dos EUA. Trump vê o confronto como o caminho para obter resultados, sentindo que os governos passados não foram duros o suficiente, disseram funcionários da Casa Branca.

A China alega que melhorou sua proteção à propriedade intelectual e que está se movendo rapidamente para liberalizar ainda mais a economia. No entanto, Pequim está montando um pacote de medidas de retaliação contra as tarifas aplicadas por Washington.

O valor de até US$ 60 bilhões equivale a cerca de 10% das importações americanas da China. Autoridades dos EUA disseram que o valor é aproximadamente igual aos cálculos de ganhos anuais perdidos pelas empresas americanas em solo chinês como resultado de joint ventures forçadas e transferências de tecnologia.

A indústria americana teria 15 dias para comentar quais produtos deveriam ser selecionados para receber tarifas, disseram funcionários da Casa Branca. O representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, selecionou 1.300 categorias de produtos que podem ser cobertos pelas novas tarifas. Muitos deles são para produtos de alta tecnologia e devem somar cerca de US$ 50 bilhões em mercadorias.