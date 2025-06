Mundo

Trump aprovou plano de ataque dos EUA ao Irã, mas não tomou decisão final, diz TV

O conflito colocou as alas isolacionista e belicista do partido do presidente dos EUA uma contra a outra.

Publicado em 19 de junho de 2025 às 08:38

O dilema sobre se os Estados Unidos devem se juntar a Israel no ataque ao Irã ou ficar fora da ofensiva expôs as divisões entre os partidários do presidente americano, Donald Trump.>

"Talvez eu faça isso, talvez não", afirmou o republicano na quarta-feira (18/6) sobre se os EUA participariam do conflito atacando as instalações nucleares iranianas.>

Trump teria aprovado planos para atacar o Irã, mas ainda não tomou uma decisão final sobre se de fato vai atacar o país, de acordo com a rede CBS, parceira da BBC nos EUA. >

O presidente dos EUA teria adiado a decisão sobre um ataque devido a uma eventual possibilidade de o Irã concordar em abandonar seu programa nuclear, disse uma fonte sênior de inteligência à CBS.>

Segundo a reportagem, Trump estaria considerando um ataque americano a Fordo, uma instalação subterrânea de enriquecimento de urânio no Irã.>

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, alertou sobre "danos irreparáveis" se os EUA intervierem.>

Ele rejeitou na quarta-feira a exigência de Trump por rendição incondicional e disse que "a nação iraniana não se renderá".>

Na campanha eleitoral, Trump criticou com frequência as "guerras estúpidas e intermináveis" no Oriente Médio, mas também afirmou que o Irã "não pode ter uma arma nuclear".>

A possibilidade de que ele possa arrastar os EUA para um conflito estrangeiro colocou as alas isolacionista e belicistas do seu partido uma contra a outra.>

Entre as pessoas que manifestaram dúvidas sobre os planos nucleares do Irã, está a diretora de Inteligência Nacional de Trump, Tulsi Gabbard, que em março testemunhou perante o Congresso que, embora o urânio enriquecido do Irã estivesse no nível mais alto de todos os tempos, os especialistas não acreditavam que o país estivesse trabalhando em uma arma nuclear.>

Em 10 de junho — apenas três dias antes do início dos ataques israelenses contra o Irã —, Gabbard também postou um vídeo no qual advertia que a "elite política e os belicistas" estavam "fomentando negligentemente o medo e as tensões", o que poderia colocar o mundo "à beira da aniquilação nuclear".>

O vídeo e os comentários anteriores de Gabbard teriam aberto uma cisão entre a diretora de inteligência e Trump, que, segundo o veículo de notícias americano Politico, teria "ficado furioso" com o vídeo.>

"Não me importa o que ela disse", afirmou Trump a jornalistas quando perguntado sobre os comentários anteriores de Gabbard perante o Congresso. "Acho que eles estavam muito perto de ter uma arma".>

Mais tarde, ela acusou a mídia de tirar seus comentários de contexto, dizendo à rede CNN que estava "alinhada" com Trump.>

Gabbard não foi a única entre os republicanos a criticar o possível envolvimento dos EUA no conflito.>

Na terça-feira (17/6), o congressista conservador republicano Thomas Massie, do Kentucky, se uniu aos democratas para apresentar um projeto de lei que impediria Trump de envolver as forças americanas em "hostilidades não autorizadas" com o Irã sem a aprovação do Congresso.>

"Esta guerra não é nossa. Mesmo que fosse, o Congresso precisa decidir essas questões de acordo com a nossa Constituição", postou Massie no X (antigo Twitter).>

Vários defensores da doutrina America First de Trump destacaram que ele prometeu manter os EUA fora de "guerras eternas", como as que levaram à morte de milhares de soldados americanos no Afeganistão e no Iraque.>

O ex-apresentador da rede Fox News, Tucker Carlson, pediu que os EUA fiquem fora do conflito com o Irã.>

Em seu podcast, ele fez duras críticas aos "belicistas" republicanos, provocando uma reprimenda por parte de Trump, que chamou Carlson de "excêntrico".>

A congressista da Geórgia Marjorie Taylor Greene, fiel escudeira de Trump, saiu em defesa de Carlson em um rompimento bastante incomum com o presidente.>

Ela disse que qualquer pessoa que apoiasse tal intervenção não era America First.>

A tensão aumentou diante de uma discussão acalorada na terça-feira, durante uma entrevista entre Carlson e o senador Ted Cruz, da ala belicista, do Texas. Cruz ficou na defensiva quando questionado se conhecia a população e a composição étnica do Irã.>

Carlson afirmou: "Você é um senador que está pedindo a derrubada do governo, e não sabe nada sobre o país!">

Cruz retrucou: "Não, você que não sabe nada sobre o país!">

Steve Bannon, ex-estrategista político de Trump, argumentou no podcast de Carlson que permitir que o "Estado profundo" leve os EUA a uma guerra com o Irã "explodiria" a coalizão de apoiadores de Trump.>

"Se formos arrastados para essa guerra, o que inexoravelmente parece que vai acontecer no lado do combate, isso não apenas vai destruir a coalizão, como também vai frustrar a coisa mais importante, que é a deportação dos invasores estrangeiros ilegais que estão aqui", ele disse.>

Na quarta-feira, no entanto, Bannon pareceu suavizar um pouco seu tom, dizendo aos participantes de um evento do Christian Science Monitor que a ala MAGA de seus apoiadores confiaria em seu julgamento se ele decidisse enviar forças dos EUA para o conflito.>

"Talvez a gente odeie a ideia, mas, sabe como é, vamos apoiar", declarou.>

Outro analista político conservador, Charlie Kirk — que se descreve como mais próximo do lado "isolacionista" do debate — disse no X que Trump é "pragmático" e valoriza o "bom senso".>

"Não sei se o presidente Trump vai escolher envolver os EUA contra o Irã", escreveu Kirk. "Mas ele é um homem em quem confio para tomar essa decisão.">

O senador Mitch McConnell, do Kentucky, disse que "foi uma semana meio ruim para os isolacionistas" do partido.>

"O que está acontecendo aqui é que parte do movimento isolacionista liderado por Tucker Carlson e Steve Bannon está preocupada que a gente possa estar ajudando os israelenses a derrotar os iranianos", afirmou McConnell à CNN.>

Outros belicistas do partido estão incitando Trump a atacar o Irã.>

O senador Lindsey Graham, da Carolina do Sul, disse que era do interesse da segurança nacional dos EUA impedir que o Irã obtivesse uma bomba nuclear. Teerã afirma que seu programa nuclear é para fins pacíficos e civis, como geração de energia.>

"O presidente Trump entende a ameaça que o aiatolá [líder supremo do Irã, Ali Khamenei] representa para nós, não apenas para Israel, e que ele, no fim das contas, vai ajudar Israel a terminar o trabalho", afirmou Graham à Fox News.>

O vice-presidente J.D. Vance, buscando unir as partes, declarou em uma postagem nas redes sociais que Trump "pode decidir que precisa tomar mais medidas para acabar com o enriquecimento de urânio do Irã".>

"Essa decisão, em última instância, cabe ao presidente", acrescentou. "E, é claro, as pessoas têm razão em se preocupar com o envolvimento no exterior após os últimos 25 anos de política externa estúpida.">

Uma pesquisa de opinião realizada nos últimos dias indica que os eleitores de Trump apoiariam amplamente os EUA na ajuda a Israel para atacar o Irã.>

O levantamento da Gray House constatou que 79% dos entrevistados apoiariam que os EUA fornecessem armas ofensivas para Israel atacar alvos militares iranianos. Cerca de 89% estavam preocupados com a possibilidade de o Irã obter bombas atômicas.>

Na plataforma Truth Social de Trump, no entanto, muitos manifestaram preocupação com a possibilidade de os EUA se verem novamente envolvidos em um conflito no Oriente Médio a milhares de quilômetros de distância.>

"Nada de guerra com o Irã. Chega de guerras estrangeiras", escreveu um usuário. "EUA em primeiro lugar!">

Outro usuário alertou que o envolvimento dos EUA nas operações israelenses poderia custar caro politicamente aos republicanos nos próximos anos.>

"Não faça isso", escreveu o usuário. "Os republicanos nunca mais vão vencer se você fizer isso.">

Enquanto fazia campanha para a Casa Branca em setembro, Trump disse: "Vamos restaurar rapidamente a estabilidade no Oriente Médio. E devolveremos a paz ao mundo".>

À medida que o conflito entre Irã e Israel avança, a pergunta se o presidente dos EUA é um isolacionista ou um intervencionista deve ser respondida mais cedo ou mais tarde.>

