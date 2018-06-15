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Itens afetados

Trump aprova tarifas de US$ 50 bi sobre produtos chineses, China reage

Expectativa é que medidas sejam anunciadas nesta sexta-feira

Publicado em 15 de Junho de 2018 às 11:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2018 às 11:23
O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr
O governo de Donald Trump aprovou as tarifas de US$ 50 bilhões sobre produtos chineses, segundo fontes de jornais como o Financial Times e a agência de notícias Bloomberg, e deve anunciar a lista dos itens que serão afetados nesta sexta-feira. Em abril, os Estados Unidos revelaram um levantamento de 1.300 produtos que totalizavam o montante de US$ 50 bilhões em importações chinesas, mas o movimento dependia de uma ação do governo americano.
Antes mesmo da confirmação americana sobre o anúncio nesta sexta-feira, a China já reagiu. O governo chinês afirmou que está disposto a adotar represálias imediatas no caso de imposição de tarifas por parte dos Estados Unidos, que pretendem anunciar uma lista de taxas contra produtos chineses, o que aumenta a possibilidade de uma guerra comercial.
 Caso os Estados Unidos adotem medidas protecionistas unilaterais que afetem os interesses chineses, então vamos reagir de maneira imediata e adotaremos as medidas necessárias para proteger nossos direitos e interesses legítimos  afirmou Geng Shuang, porta-voz da diplomacia chinesa, em uma entrevista coletiva.
O Departamento do Comércio dos Estados Unidos anunciou esta semana outra ação comercial contra importações chinesas, desta vez acusando os produtores de tanques de aço para propano de dumping e subsídios injustos.
A medida foi a mais recente de uma série de disputas iniciadas pelo governo do presidente Donald Trump contra Pequim, a principal delas a iminente tarifa de 25% a 50 bilhões de dólares em bens chineses, em meio a denúncias de que o país asiático está roubando tecnologia americana.

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