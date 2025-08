Mundo

Trump aplica tarifa extra de 25% à Índia por comprar petróleo russo

Com nova medida de Trump, Índia terá uma tarifa de 50%, assim como o Brasil

Com isso, a tarifa total sobre as importações indianas para os Estados Unidos sobe para 50% — a mesma taxa aplicada contra o Brasil, que entrou em vigor nesta quarta.>

Segundo o texto da ordem executiva, a nova alíquota será "efetiva para mercadorias destinadas ao consumo, ou retiradas de armazém para consumo, a partir das 0h01 (horário da costa leste dos EUA), 21 dias após a data desta ordem", no próximo dia 27.>

Anteriormente, o presidente americano já havia alertado que aumentaria as tarifas, afirmando que a Índia "não se importa com quantas pessoas estão sendo mortas na Ucrânia pela máquina de guerra russa".>

"As ações da Federação Russa na Ucrânia representam uma ameaça contínua à segurança nacional e à política externa dos Estados Unidos, exigindo medidas mais rigorosas para lidar com a emergência nacional", afirmou um comunicado da Casa Branca.>

"A importação de petróleo da Federação Russa pela Índia enfraquece os esforços dos EUA para conter as atividades nocivas da Rússia.">

Em uma declaração anterior, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia, Randhir Jaiswal, afirmou que os EUA haviam incentivado a Índia a importar gás russo no início do conflito, "para fortalecer a estabilidade dos mercados globais de energia".>