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Em prol de armas americanas

Trump anuncia saída dos EUA de acordo internacional de venda de armas

O tratado regula o comércio de tanques de guerra, aviões, helicópteros, armas menores, mísseis e veículos blindados

Publicado em 27 de Abril de 2019 às 21:07

Publicado em 

27 abr 2019 às 21:07
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos Crédito: Reprodução | Instagram | Arquivo
O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na sexta-feira (26) que vai retirar o país do acordo internacional de comércio de armas. O tratado regula o comércio de tanques de guerra, aviões, helicópteros, armas menores, mísseis e veículos blindados.
Assinado em 2013, pelo então presidente Barack Obama, o acordo nunca foi ratificado pelo Senado americano.
Oposição ao tratado do Comércio de Armas, a Associação Nacional do Rifle (NRA), que tem lobby pró-armas americano, argumenta que o acordo prejudica a comercialização de armas domésticas no país.
Em 2016, o grupo gastou mais de US$ 30 milhões na campanha presidencial de Donald Trump.
A ação de Trump levantou críticas de grupos de direitos humanos, que afirmou que é um passo errado para desmontar parcerias internacionais que nos mantêm seguros.
ACORDO
A Assembleia Geral da ONU, com 193 países, aprovou o pacto em abril de 2013 e os EUA, o maior exportador de armas do mundo, votaram a seu favor.
Até agora, 101 países aderiram formalmente ao acordo. Outros 29, incluindo os Estados Unidos, assinaram, mas não aderiram formalmente.

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