Trump ameaça impor tarifas contra México por imigração ilegal

Donald Trump Crédito: Reprodução | Instagram | Arquivo

presidente Donald Trump anunciou nesta quinta-feira (30) a adoção de tarifas progressivas contra o México, a partir de 10 de junho, até que o país vizinho detenha o fluxo de imigrantes ilegais que entram nos EUA pela fronteira sul.

"Em 10 de junho, os Estados Unidos aplicarão uma tarifa de 5% a todos os bens procedentes do México, até o momento em que os imigrantes ilegais parem de atravessar para nosso país", afirmou Trump em uma rede social.

"As tarifas aumentarão gradualmente até que se resolva o problema da imigração ilegal, quando serão eliminadas", acrescentou.

O vice-chanceler mexicano Jesús Seade afirmou que seria desastroso se a medida fosse de fato aplicada.