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Donald Trump

Trump ameaça impor tarifas contra México por imigração ilegal

Donald Trump anunciou nesta quinta-feira (30) a adoção de tarifas progressivas contra o México, a partir de 10 de junho

Publicado em 

31 mai 2019 às 01:00

Publicado em 31 de Maio de 2019 às 01:00

Donald Trump Crédito: Reprodução | Instagram | Arquivo
O presidente Donald Trump anunciou nesta quinta-feira (30) a adoção de tarifas progressivas contra o México, a partir de 10 de junho, até que o país vizinho detenha o fluxo de imigrantes ilegais que entram nos EUA pela fronteira sul.
"Em 10 de junho, os Estados Unidos aplicarão uma tarifa de 5% a todos os bens procedentes do México, até o momento em que os imigrantes ilegais parem de atravessar para nosso país", afirmou Trump em uma rede social.
> Procurador rejeita inocência de Trump e aumenta pressão por impeachment
"As tarifas aumentarão gradualmente até que se resolva o problema da imigração ilegal, quando serão eliminadas", acrescentou.
O vice-chanceler mexicano Jesús Seade afirmou que seria desastroso se a medida fosse de fato aplicada. 
"É algo desastroso, essa ameaça levada a uma ação seria gravíssima. Se acontecer, devemos responder de forma enérgica", afirmou Seade, negociador comercial mexicano.

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