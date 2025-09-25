Mundo

Trump afirma que o acordo com TikTok está fechado. Quem seria o dono e como funcionaria?

Detalhes não foram confirmados pela China ou pela proprietária do aplicativo, ByteDance.

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 20:32

O presidente americano Donald Trump afirmou que o acordo para encontrar um novo proprietário para o aplicativo de mídia social TikTok nos Estados Unidos foi fechado e que a empresa recebeu a aprovação do presidente chinês, Xi Jinping.

Nesta quinta-feira (25/9), Trump assinou uma ordem executiva declarando que o acordo planejado atendia aos requisitos de uma lei que previa a proibição do aplicativo nos EUA, a menos que fosse vendido por sua controladora chinesa, ByteDance.

Em comentários no Salão Oval, ele e o vice-presidente J.D. Vance disseram que um grupo de investidores compraria as operações americanas do TikTok para criar uma nova empresa avaliada em 14 bilhões de dólares (R$ 74,7 bilhões).

O acordo ainda não foi confirmado pela ByteDance ou pelas autoridades chinesas.

Por que os EUA queriam proibir o TikTok?

Durante anos, autoridades e legisladores dos EUA argumentaram que os vínculos da ByteDance com o governo chinês ameaçam a segurança nacional.

Muitos temiam que Pequim pudesse forçar a ByteDance a entregar dados sobre seus usuários nos EUA – estimados em 170 milhões.

O TikTok e a ByteDance rejeitam essas críticas, mas preocupações semelhantes levaram a proibições e restrições em outros países ao redor do mundo.

Em abril de 2024, o Congresso dos EUA aprovou um projeto de lei – sancionado pelo ex-presidente Joe Biden – dando à ByteDance nove meses para encontrar um comprador aprovado pelos EUA ou o TikTok seria fechado.

O TikTok chamou a lei de "inconstitucional" e alegou que censurar seus usuários nos EUA teria um impacto "assombroso" na liberdade de expressão. A empresa lançou vários processos judiciais sem sucesso.

A ByteDance insistiu que não tinha planos de vender.

Após a posse de Trump em janeiro de 2025, ele estendeu o prazo inicial para permitir que a busca por novos proprietários do aplicativo continuasse. O presidente adiou o prazo várias vezes para permitir que um acordo fosse fechado.

O que é o acordo do TikTok e como ele funcionará?

O acordo de Trump com o TikTok fará com que investidores americanos assumam as operações do aplicativo no país.

Trump afirmou, nesta quinta, que uma lista dos investidores "sofisticados" seria divulgada em breve, embora tenha mencionado algumas pessoas que estarão envolvidas: a gigante da tecnologia Oracle e o presidente do conselho, Larry Ellison, que é um aliado próximo de Trump; Rupert Murdoch, da Fox Corporation; e Michael Dell, chefe da Dell Technologies.

Os investidores controlarão o algoritmo que alimenta a versão americana do TikTok, e os americanos ocuparão seis dos sete assentos no conselho de administração que o supervisionará. De acordo com a ordem executiva assinada por Trump, a China deterá menos de 20% da nova joint venture.

O algoritmo é a tecnologia que determina o que os usuários veem em seu feed e é visto como a parte mais valiosa - e controversa - do aplicativo.

Segundo o acordo, o TikTok americano usará um novo algoritmo que será baseado na versão existente, mas retreinado com base em dados de usuários americanos, de acordo com autoridades da Casa Branca.

"Parceiros de segurança confiáveis" monitorarão atualizações de software, algoritmos e fluxos de dados, de acordo com a ordem executiva.

A Oracle já armazena os dados de usuários americanos do TikTok em seus servidores nos EUA como parte de um acordo existente, e isso continuará.

Trump e Vance disseram que esse acordo atende aos requisitos para a venda do TikTok estabelecidos na lei de 2024 e, portanto, garante que o aplicativo de mídia social possa continuar operando nos EUA.

O cofundador da Oracle, Larry Ellison, é um dos homens mais ricos do mundo Crédito: Getty Images

A Casa Branca também identificou a empresa de capital privado Silver Lake como outro investidor. Ela possui participação no City Football Group, dono do clube de futebol Manchester City.

Acredita-se que autoridades tenham afirmado que o novo consórcio que controla o aplicativo busca investidores "patriotas".

Uma ampla gama de figuras públicas, desde o fundador do OnlyFans, Tim Stokely, até o famoso YouTuber Jimmy Donaldson - também conhecido como MrBeast - foram anteriormente apontadas como potenciais parceiros.

O que o TikTok e a ByteDance disseram sobre o acordo?

A ByteDance e o TikTok não comentaram publicamente sobre o acordo.

Mas, em uma declaração no início de setembro, a ByteDance agradeceu a Xi e Trump "por seus esforços para preservar o TikTok nos Estados Unidos".

O que a China disse sobre o acordo do TikTok?

O presidente Trump afirmou que o acordo foi aprovado por seu homólogo chinês, Xi Jinping, em uma ligação telefônica em 19 de setembro.

Trump afirmou que o orientou a prosseguir com o acordo e que "a China está no jogo".

Mas Pequim tem sido muito mais cautelosa do que Washington.

"O governo chinês respeita os desejos da empresa e a incentiva a conduzir negociações comerciais de acordo com as regras de mercado para chegar a uma solução compatível com as leis e regulamentações chinesas e a encontrar um equilíbrio de interesses", afirmou após o anúncio de Trump.

Analistas acreditam ser extremamente improvável que a empresa controladora do TikTok venda seu aplicativo sem a aprovação de Pequim.

O governo chinês deve emitir uma licença de exportação para o algoritmo do TikTok em breve.

Trump também disse que discutiria o acordo com Xi Jinping na cúpula de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, na Coreia do Sul, no final de outubro.

O que o acordo significa para os usuários do TikTok nos EUA?

De acordo com o TikTok, seus usuários nos EUA gastaram, em média, 51 minutos por dia no aplicativo em 2024.

Quando o projeto de lei foi anunciado, muitos criadores americanos que ganham a vida com o aplicativo disseram à BBC que sua perda seria devastadora.

Em março de 2024, o TikTok instou seus usuários a entrarem em contato com seus representantes políticos para reclamar. Alguns legisladores disseram que a campanha de lobby, na verdade, reforçou suas preocupações com o aplicativo.

Especialistas previram que rivais de compartilhamento de vídeos, como Instagram Reels, YouTube Shorts e outro aplicativo chinês, o RedNote, se beneficiariam se o TikTok fosse banido.

Mas mesmo que seu futuro nos EUA esteja garantido, não há garantia de que os usuários decidirão continuar com a nova versão do aplicativo.

"Ainda não se sabe se este novo aplicativo, exclusivo para os EUA, será uma réplica fiel do antigo, com um algoritmo e uma experiência igualmente poderosos", disse Kelsey Chickering, da empresa de pesquisa de mercado Forrester.

Com reportagem de Lily Jamali

